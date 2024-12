Le changement climatique influence le prix des produits à base de cacao et de café

Photo : YONHAP News

Le changement climatique a un impact sur les cours des matières premières de l'alimentation.Le prix du cacao transformé, ingrédient principal des tablettes de chocolat, a atteint le 26 novembre dernier 9 236 dollars, environ 8 776 euros par tonne, soit une hausse de 127 % sur un an. Il affiche un rebond de 246 %, comparé à la moyenne de ces dernières années.Par conséquent, les entreprises agroalimentaires sud-coréennes ont augmenté le prix de leurs produits. Depuis hier, treize produits d'Orion comprenant du cacao voient ainsi leur tarification grimper de 10,6 % en moyenne, voire de 20 % pour Chocosongi. De même pour Haitai, dont les prix de dix produits ont progressé de 8,6 %. En juin dernier, Lotte Wellfood a augmenté de 12 % les prix de ses dix-sept biscuits et chocolats dont Pepero et Ghana Chocolate.Les amateurs de café font eux aussi face à cette mauvaise nouvelle. Une tonne de café Arabica a coûté le 25 novembre 7 080 dollars, environ 6 730 euros, soit 86 % de plus en glissement annuel. D'où l'augmentation d'environ 9 %, le mois dernier des prix du café instantané et des boissons au café, entre autres, de Dongsuh Food Corporation. Starbucks Korea a également impacté cette hausse du coût des matières premières sur une partie de ses boissons.