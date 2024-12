Moscou invite des soldats nord-coréens aux célébrations du Jour de la Victoire de l’an prochain

Photo : YONHAP News

La Russie a invité des soldats nord-coréens à son événement du Jour de la Victoire de l’an prochain. Cette journée commémore tous les ans la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi dernier que son ministre, actuellement en visite en Corée du Nord, avait invité le dirigeant nord-coréen à envoyer une unité de son armée pour la parade militaire prévue le 9 mai 2025, à Moscou, sur la place Rouge, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire.Une proposition qui pourrait permettre à Kim Jong-un de se rendre à Moscou avec ses soldats. Rappelons qu'au sommet entre le président russe Vladimir Poutine et Kim Jong-un de juin dernier à Pyongyang, le premier avait déclaré au second qu'il attendait sa visite à Moscou.Cependant, l'événement du Jour de la Victoire, où de nombreux dirigeants se rassembleront, n’est pas une occasion idéale pour des entretiens bilatéraux intensifs. Cette situation pourrait ne pas correspondre aux préférences de l'homme fort de Pyongyang.En outre, le moment de la visite de ce dernier à Moscou est devenu incertain, notamment en raison de l'escalade de la guerre en Ukraine, de la prise de fonction de Donald Trump en janvier prochain et de possibles négociations de paix.Certains prévoient que Kim pourrait se précipiter en Russie pour réaffirmer la solidité de leurs relations avant que l'investiture de Donald Trump ne change la situation en Ukraine. Dans ce cas, le dirigeant nord-coréen pourrait effectuer une visite en Russie avant la cérémonie d'investiture de Trump en janvier prochain, ou en février, date du troisième anniversaire de l'opération militaire spéciale en Ukraine.