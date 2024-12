Pyongyang aurait fourni à Moscou 100 pièces d’artillerie

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait fourni 100 systèmes d’artillerie à la Russie qui souffre d’une pénurie d’armements. C’est ce qu’a rapporté Forbes samedi dernier.Citant le directeur de la branche de désinformation du Conseil national de sécurité et de défense d’Ukraine, le magazine économique américain a fait savoir que ces livraisons comprenaient des lance-roquettes multiples de 240 mm M-1991 et des canons automoteurs de 170 mm M-1989.Le M-1991 est supérieur en performance à presque tous les systèmes d'artillerie détenus par l'Ukraine. Selon le média américain, la Corée du Nord aurait dissimulé ces lance-roquettes dans des fortifications construites le long de la ligne de démarcation et, en cas de guerre, ces systèmes pourraient être utilisés pour bombarder Séoul.Forbes a également indiqué que le canon automoteur M-1989, s'il est utilisé par l'armée russe, pourrait frapper les positions ukrainiennes et attaquer les obusiers automoteurs, ainsi que les lance-roquettes ukrainiens. Le média a exprimé ses préoccupations quant à la possibilité que ces systèmes soient utilisés pour bombarder des villes frontalières.Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé que des soldats nord-coréens déployés dans la région occidentale de la Russie étaient morts ou blessés lors de combats sans préciser leur nombre. L'agence japonaise Kyodo News a rapporté hier que le chef de l’Etat ukrainien avait indiqué que davantage de nord-Coréens pourraient être envoyés sur les lignes de front.