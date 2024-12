Le film « Seoul Spring » récompensé au Blue Dragon Film Awards

Photo : YONHAP News

Le film à succès « Seoul Spring », basé sur l’histoire du coup d’État militaire du 12 décembre 1979, et mettant en vedette Hwang Jung-min et Jung Woo-sung, a remporté le prestigieux prix du meilleur film lors des 45e Blue Dragon Film Awards.Lors de la cérémonie qui s’est tenue le 29 novembre au KBS Hall à Yeouido, à Séoul, le film réalisé par Kim Seong-su a remporté quatre distinctions, dont celle de meilleur film, du meilleur acteur, du meilleur montage, ainsi que celle du film ayant attiré le plus grand nombre de spectateurs.Un autre film ayant également dépassé les dix millions d'entrées, « Exhuma » du réalisateur Jang Jae-hyun, a également été sacré à quatre reprises, décrochant les prix du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice, des meilleurs décors et de la meilleure photographie et éclairage.Par ailleurs, l’acteur Jung Woo-sung, récemment au centre d’une controverse après avoir eu un enfant hors mariage avec le mannequin Moon Ga-bi, a pris la parole sur scène lors de la cérémonie. Il a présenté ses excuses aux personnes qui lui ont apporté leur soutien, déclarant : « Je prends sur moi toutes les critiques et je les accepte pleinement. En tant que père, je prendrai mes responsabilités envers mon fils jusqu’au bout ».