La Corée du Sud désigne neuf zones d’essai pour voitures autonomes

La Corée du Sud a désigné neuf zones d’essai pour les voitures autonomes. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports.Ces zones bénéficient d'exemptions concernant certains critères de sécurité, ainsi que de mesures spéciales pour le transport de passagers et de marchandises. Objectif : promouvoir la recherche et les tests de véhicules sans conducteur.Six nouvelles zones de tests ont été désignées, y compris des autoroutes clés, comme Hwaseong dans la province de Gyeonggi, ainsi que l'arrondissement de Dongjak à Séoul. Par ailleurs, les trois existantes, à savoir Gyeongju dans la province de Gyeongsang du Nord, les voies réservées aux bus à Séoul et le réseau de transports interurbains des provinces de Chungcheong, ont vu leur périmètre étendu.La Corée du Sud prévoit également de lancer des navettes autonomes pour relier les principales salles de réunion et les installations d'hébergement lors du sommet de l’Apec, prévu en octobre prochain à Gyeongju.