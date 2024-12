Photo : YONHAP News

Quel est le livre qui a été le plus vendu, cette année, en Corée du Sud ? Kyobo et YES24, qui sont les plus grandes chaînes de libraires au pays du Matin clair, ont publié hier leur palmarès.Arrive en tête des deux classements, « Celui qui revient » de Han Kang. Cet ouvrage de la nouvelle lauréate du Prix Nobel de littérature est suivi de deux autres œuvres de la romancière. « La végétarienne » et « Impossibles adieux » occupent, en effet, la deuxième et la troisième places de la liste des best-sellers 2024 de Kyobo tout comme de YES24.Rappelons que la cérémonie de remise des récompenses doit se dérouler à Stockholm le 10 décembre, jour anniversaire du décès d'Alfred Nobel.