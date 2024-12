Semi-conducteurs : les nouvelles restrictions américaines contre la Chine devraient impacter les fabricants sud-coréens

Photo : YONHAP News

Nouvel épisode dans la guerre des puces électroniques entre Washington et Pékin. L’administration Biden a de nouveau durci ses règles en matière d’exportations de semi-conducteurs à destination de l’empire du Milieu.Le Bureau of Industry and Security (BIS) du département du Commerce a publié, hier, dans son journal officiel, la liste des produits faisant l’objet de nouvelles restrictions. Sont notamment concernées, les puces mémoires à large bande passante (HBM), essentielles à l’intelligence artificielle.Les fabricants de ces puces, américains et étrangers confondus, devront obtenir l’autorisation du gouvernement de Washington pour pouvoir les vendre au géant asiatique, s’ils utilisent les logiciels, les technologies ou encore les équipements américains.Le gigantesque marché mondial des puces HBM est monopolisé par deux groupes sud-coréens, SK hynix et Samsung Electronics, ainsi que par l’américain Micron. Mais selon l’agence de presse Reuters, les sources industrielles s'attendent à ce que seul Samsung soit impacté par les nouvelles mesures, qui entreront en vigueur le 31 décembre. En effet, 30 % des ventes de puces HBM du conglomérat se font en Chine. De son côté, SK, qui exporte l’ensemble de ses productions vers les Etats-Unis, ne devrait pas être impacté pour le moment.D’après le ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce, les nouvelles règles auront bien des répercussions sur les entreprises nationales. Il s’est néanmoins voulu rassurant, affirmant pouvoir les minimiser.