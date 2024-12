Photo : YONHAP News

Après quelques jours de redoux, c’est dans le froid hivernal que les sud-Coréens se sont réveillés ce mardi matin. Dans le centre et le nord de la Corée du Sud, les températures ont chuté de 6 à 10°C par rapport à hier matin. Le thermomètre affiche -2°C à Seoul, -4°C à Chuncheon ou encore -2°C à Daejeon. Cette baisse des températures se poursuivra cet après-midi sur l’ensemble du territoire avec, là aussi, des différences notables par rapport à la veille. Il fera 8°C à Gwangju et Daegu soit 10°C de moins qu’hier.Le ciel deviendra nuageux au cours de la journée. De la pluie ou de la neige sont attendues dans la nuit à Seoul, dans la province de Gyeonggi et dans les régions de Chungcheong et du Jeolla.