Guerre en Ukraine : l’armée de Kyiv détruit un Bulsae-4 nord-coréen

Photo : KBS News

L’armée ukrainienne a dévoilé, samedi dernier, sur Telegram, une vidéo confirmant la destruction d’un anti-char nord-coréen Bulsae-4 dans la région de Kharkiv, à l’aide de son drone FPV.Cette arme nord-coréenne a été construite sur la base d’un missile anti-char russe dont les performances ont été améliorées. Sa portée pourrait atteindre 10 à 25 km. Cette arme, utilisée par l’armée russe, a été aperçue sur le champ de bataille en juillet dernier. Une information confirmée par le renseignement sud-coréen.Selon les médias ukrainiens, cette vidéo illustre que de plus en plus d’armes nord-coréennes sont mobilisées dans la bataille.Récemment, le président Volodymyr Zelenskyy a affirmé que des soldats nord-coréens déployés dans l’ouest de la Russie avaient été tués ou blessés lors d’affrontements avec les forces de son pays, sans en préciser le nombre. Il a ajouté que davantage de militaires de Kim Jong-un seront envoyés sur les lignes de front et qu’ils seront utilisés comme de la chair à canon.Pour sa part, Andrii Chernyak, porte-parole de la Direction du renseignement de défense de l'Ukraine, a annoncé hier que jusqu’à présent, la Russie avait tiré sur son pays voisin un total de 60 missiles balistiques fournis par le Nord.