Corée du Nord : une réunion clé du Parti des travailleurs fin décembre

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le Parti des travailleurs au pouvoir a décidé de convoquer, fin décembre, une nouvelle réunion plénière de son comité permanent. Avec pour l’ordre du jour, les politiques mises en œuvre en 2024 et celles à mener en 2025.Au cours de cette grand-messe de fin d’année, le régime de Kim Jong-un pourrait faire le bilan des résultats de sa coopération avec Moscou, plus particulièrement ceux qui se sont concrétisés après la conclusion, en juin dernier, de leur accord de partenariat stratégique global. L’examen de la politique dite « 20x10 » pour le développement régional et de celle de la défense seraient aussi au programme.Reste à savoir si le dirigeant suprême fera part de sa nouvelle politique américaine, à l’heure du retour de Donald Trump à la Maison blanche.Lors de l’assemblée plénière du comité en décembre 2023, le maître de Pyongyang avait déclaré que « les relations Nord-Sud ne sont plus celles entre compatriotes, mais relèvent d’un lien hostile entre deux Etats en guerre ».