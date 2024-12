SIPRI : quatre industriels sud-coréens de l’armement dans le Top 100 mondial

Photo : YONHAP News

Les groupes sud-coréens de défense connaissent une croissance rapide, dopée par la guerre en Ukraine. C’est ce que nous pouvons constater dans un rapport, publié hier par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).L’an dernier, quatre entreprises du pays du Matin clair ont affiché un chiffre d’affaires combiné de 11 milliards de dollars, environ 10,5 milliards d’euros, soit une hausse de 39 % sur un an. La plus importante progression mondiale, derrière la Russie (+40 %).Les membres de ce « Big Four » sud-coréen, sont Hanwha Aerospace, Korea Aerospace Industries (KAI), LIG Nex1 et Hyundai Rotem. Ils figurent tous dans le top 100 des plus grandes entreprises de défense du monde. En 2022, seuls les trois premiers cités figuraient dans le classement.A noter que les ventes de ces quatre sociétés étaient supérieures à celles de leurs cinq concurrentes japonaises, qui elles, ont atteint un total de 10 milliards de dollars. Selon l’institut suédois, l’accroissement de la menace dans la région a contribué à l’essor des industries de l’armement de ces deux pays voisins.