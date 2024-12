Photo : YONHAP News

Cette année encore, et ce pour la dixième année d’affilée, la capitale de la Corée du Sud a été choisie comme la meilleure ville MICE du monde. Un classement établi par le magazine de tourisme Global Traveler. MICE est un acronyme anglais qui signifie « Meeting, Incentives, Convention and Exhibition ». Grâce à cette dixième reconnaissance consécutive, Séoul a été inscrite au Hall of Fame.Les autorités municipales ont expliqué cet exploit par leur projet de soutien aux filières concernées, appelé « Plus Seoul », ainsi que par la participation de la ville aux expositions à l’étranger.