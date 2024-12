Yoon Suk Yeol plaide pour un plan de relance de la demande intérieure

Photo : YONHAP News

Le président de la République a ordonné à son équipe du Bureau de Yongsan de mettre en place des mesures drastiques visant à doper la demande intérieure et la consommation, et ce lors de sa réunion hebdomadaire, hier, avec elle.Le mois dernier, Yoon Suk Yeol est entré dans la deuxième phase de son quinquennat. A cette occasion, il a fait de la lutte contre la polarisation une nouvelle priorité des affaires de l’Etat.Selon le président, il est nécessaire de relancer la demande intérieure et de mener une politique plus expansionniste, afin que cet objectif soit atteint. Yoon semble ainsi être revenu sur sa ligne de rigueur budgétaire.Il a par ailleurs dévoilé une mesure de soutien aux auto-entrepreneurs et aux petits commerçants. Il s’agit de supprimer ou réduire les frais de livraisons à domicile de leurs produits ou services, en consultations avec les plateformes concernées.