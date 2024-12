L’armée sud-coréenne sera bientôt équipée de drones en carton

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne va se doter de drones en carton. Le ministère de la Défense a annoncé aujourd’hui qu’il allait en acquérir une centaine début 2025 pour les installer au Commandement des opérations de drones. Il envisage de les acheter à des entreprises nationales et étrangères.L’armée entend les utiliser d’abord pour la reconnaissance avant de les munir d’une charge explosive.Cet appareil en carton est peu coûteux à produire, difficile à repérer et à intercepter. Sa performance est donc similaire à celle d’une arme furtive et a déjà été prouvée, lorsque l’Ukraine s’en est servi pour mener des attaques contre la Russie.Des fuselages qui seraient ceux de drones de ce type ont été aperçus lors d’une exposition d’armes à Pyongyang, le mois dernier.