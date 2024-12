La Corée du Sud et le Kirghizistan nouent un partenariat global

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a reçu aujourd’hui son homologue kirghize, Sadyr Japarov. A l’issue de ce tête-à-tête, les deux dirigeants ont publié une déclaration commune portant sur un partenariat global entre leurs pays. Et ce pour la première fois depuis que Séoul et Bichkek ont établi leurs relations diplomatiques il y a 32 ans.Ils ont alors affiché une forte volonté pour consolider la coopération dans divers domaines allant du commerce au climat.Les deux parties en ont profité pour signer un protocole d’accord sur l'énergie et les minéraux essentiels. Une entente qui leur permettra de consolider leur collaboration en matière d'énergie renouvelable et de chaînes d'approvisionnement en ressources naturelles.Le Kirghizistan est un pays d’Asie centrale riche en minerais critiques, comme l'antimoine, un matériau essentiel pour la production de batteries.Le sommet d’aujourd’hui est aussi l’occasion pour les deux Etats de conclure dix autres mémorandums d’entente. Ils concernent notamment la promotion du commerce et des investissements, la lutte contre le changement climatique ou encore les technologies de l’information et des communications.Par ailleurs, le dirigeant sud-coréen a rappelé que son pays avait annoncé, en juin dernier, sa première stratégie diplomatique axée sur l’Asie centrale. Avant d’ajouter que dans le cadre de cette initiative, Séoul souhaite développer ses liens avec cette ex-république soviétique.Le président Japarov s’est lui aussi déclaré prêt à approfondir cette coopération mutuelle. Il a également exprimé le soutien du Kirghizistan à la doctrine dite du 15 août pour la réunification de la péninsule. Un plan proposé par le président Yoon le 15 août dernier, qui marquait le 79e anniversaire de la fin de la colonisation de la Corée par le Japon.