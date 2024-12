Le président Yoon déclare la levée de la loi martiale d'urgence

Photo : YONHAP News

Le président de la République a annoncé, ce matin à 4h27, la levée de la loi martiale d’urgence. Six heures après l'avoir déclarée à travers une allocution prononcée depuis le Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul.D’après Yoon Suk Yeol, la loi martiale d’urgence a été proclamée, la veille, avec la ferme intention de sauver la nation face à des forces anti-étatiques qui tentaient de paralyser les fonctions de l’Etat et d’ébranler l’ordre de la Constitution de la liberté. Mais étant donné la demande de l'Assemblée nationale pour sa levée, il a fait retirer les troupes mobilisées dans le cadre de son application.En effet, vers 1h du matin, les 190 députés réunis dans l’Hémicycle avaient voté à l’unanimité pour la fin de la loi martiale d’urgence. Parmi eux 172 sont issus du Minjoo, la première formation de l’opposition de centre-gauche, quant au reste, du PPP, le parti présidentiel. Et à 4h30, le Conseil des ministres a approuvé la motion.En revenant sur ses paroles, le chef de l’Etat a pourtant réitéré ses appels au Parlement pour qu'il cesse les activités qu'il a accusées de paralyser actuellement l’action du gouvernement, y compris les tentatives de destitution des responsables gouvernementaux.