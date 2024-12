Unesco : la culture de préparation du « jang » inscrite au patrimoine culturel immatériel

Photo : YONHAP News

Ca y est, la culture de préparation du « jang », des sauces fermentées telles que la pâte de soja, la sauce de soja et la pâte de piment rouge, a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.Le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a décidé, mardi, d’ajouter « les connaissances, croyances et pratiques liées à la préparation du jang en République de Corée » à la prestigieuse liste en soulignant que ces condiments reflètent l'identité familiale et favorisent la solidarité entre ses membres. Et d’ajouter que l’acte communautaire de préparation de ces sauces traditionnelles contribue à instaurer la quiétude et le sentiment d'appartenance à la communauté.Les différentes étapes de fabrication, de gestion et l’utilisation de divers ingrédients lors de la confection valorisent un processus lent. Les fèves de soja sont d'abord cuites, avant d’être transformées en blocs de meju, attachés avec de la paille de riz. Elles sont ensuite laissées fermenter et sécher à une température appropriée, un procédé qui dure au moins trois mois. Pour obtenir une saveur riche et équilibrée, il peut falloir plusieurs années.Choi Eung-chon, directeur général du Service coréen du patrimoine (KHS), a déclaré que la confection de sauces fermentées constitue un patrimoine enraciné dans la culture quotidienne des sud-Coréens. Il a souligné que, malgré le rôle central du « jang » dans la culture culinaire coréenne, sa valeur avait souvent été négligée en raison de la perception comme un aliment du quotidien. Il espère que cette reconnaissance par l’Unesco sera l’occasion de susciter un sentiment de fierté et d’appréciation de la culture coréenne.Avec cette nouvelle inscription, la Corée du Sud compte désormais 23 éléments sur la prestigieuse liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco.