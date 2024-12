Photo : YONHAP News

La vague de froid continue de traverser le pays du Matin clair avec des températures sensiblement identiques à celle de la veille. Les températures au nord et au centre du territoire resteront négatives ce matin avec -2°C à Séoul, -5°C à Chuncheon et -1°C à Daegu. Au sud, les températures seront légèrement positives avec 3°C à Busan, 1°C à Ulsan et 5°C à Jeju. Le temps se réchauffera en cours de journée pour atteindre les valeurs d’hier, soit 4°C dans la région de Séoul, 8°C à Jeonju et 9°C à Daegu et Ulsan.Du côté du ciel, les régions du nord seront baignées de soleil alors que celles du sud seront couvertes de nuages avec des risques de pluie et de neige.