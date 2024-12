Gaeseong : Pyongyang retire les câbles électriques et démolit les pylônes

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a coupé les câbles et démoli les pylônes électriques installés par son voisin du Sud pour alimenter le complexe industriel intercoréen de Gaeseong situé sur son territoire. Une vidéo filmée samedi dernier par les caméras de surveillance militaires et rendue publique mardi par le ministère sud-coréen de la Réunification, montre l’une des installations située du côté nord s'effondrer après que l'armée nord-coréenne a coupé les fils électriques. Le clip, enregistré le long du chemin de fer Gyeongui entre la ligne de démarcation militaire et le site industriel, montre également un travailleur chuter brusquement du pylône. Il est supposé que la corde qui le maintenait suspendu au sommet se soit rompue.Rappelons que Kepco, la société d'électricité sud-coréenne avait installé, en décembre 2006, une ligne électrique entre les deux Corées pour approvisionner la zone industrielle. Cependant, à la suite du quatrième essai nucléaire de Pyongyang en janvier 2016, la fourniture d’électricité avait été suspendue le mois suivant.Depuis le 24 novembre, dans un contexte de tension des relations intercoréennes, le régime de Kim Jong-un a lancé des travaux visant à retirer l’ensemble des câbles et des pylônes de la localité.