Vote des motions de destitution contre le chef de la Cour des comptes : report en raison de la loi martiale d’urgence

Photo : YONHAP News

Le Minjoo a décidé de reporter le vote, initialement prévu aujourd'hui, des motions de destitution visant le président de la Cour des comptes, Choi Jae-hae, le chef du Parquet du district central de Séoul, Lee Chang-soo, ainsi que deux autres procureurs. Celles-ci avaient été présentées lundi lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale.Selon la loi, une motion de destitution doit être soumise au vote entre 24 et 72 heures après sa présentation en séance plénière au Parlement. Ainsi, si ces motions ne sont pas votées d'ici jeudi après-midi, elles seront automatiquement annulées.Pour rappel, le chef de la Cour des comptes est accusé d'avoir mené de manière défaillante l'audit concernant les irrégularités liées au déménagement du bureau et de la résidence officielle du président de la République en 2022. Quant aux trois procureurs, il leur est reproché de ne pas avoir correctement enquêté sur le soupçon de manipulation boursière impliquant la Première dame et de ne pas l’avoir inculpée.Le principal parti d'opposition a pris cette décision afin de concentrer ses efforts sur l'obtention de la démission du président de la République, qui avait proclamé la loi martiale la veille avant de la lever à la suite du vote de l'Assemblée nationale.A l'issue d'une réunion de ses députés tenue ce matin au Parlement, le parti de centre-gauche a déclaré que la loi martiale décrétée par Yoon Suk Yeol constituait une violation flagrante de la Constitution et a exigé sa démission immédiate. Il a averti que, si cela n'était pas fait, il engagerait une procédure de destitution à son encontre.