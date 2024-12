100 femmes de la BBC 2024 : deux sud-Coréennes dans le classement

Photo : YONHAP News

La tireuse sud-coréenne Kim Ye-ji, qui a remporté la médaille d'argent lors de l'épreuve du tir au pistolet à 10 mètres aux Jeux olympiques de Paris 2024, figure sur la liste BBC des 100 femmes de l'année publiée ce mardi.Sur son site internet, le média britannique a indiqué que l’athlète sud-coréenne avait attiré l'attention du monde entier grâce à son charisme et à ses réalisations sportives en juillet dernier. Il a ajouté qu’elle avait battu le record mondial dans l’épreuve du pistolet à 25 mètres féminin quelques mois auparavant.La BBC a précisé que les vidéos de l'athlète étaient devenues virales sur les réseaux sociaux, saluant non seulement ses compétences, mais aussi son calme, sa concentration inébranlable et ses lunettes sur mesure, tout droit sortie d’un film de science-fiction.Une autre sud-Coréenne, Park Su-bin, co-fondatrice du « Stair Crusher Club », figure également sur la liste. L'ancienne cheffe de projet informatique, utilisatrice d'un fauteuil roulant, a mis à profit ses compétences pour recueillir des informations sur les itinéraires favorables aux personnes à mobilité réduite et ainsi créer une carte d'accessibilité pour les utilisateurs.