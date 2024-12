Le maire de Séoul exprime son opposition à la loi martiale

Photo : YONHAP News

Oh Se-hoon a exprimé son opposition à la proclamation de la loi martiale par Yoon Suk Yeol. Dans un communiqué publié ce mercredi à 0h20, soit avant le recul du président de la République, le maire de Séoul s'est déclaré en désaccord avec la mesure et appelé à son retrait. Il a ensuite promis de faire tout son possible afin de préserver le quotidien des citoyens.Immédiatement après la mise en place de la loi martiale, Oh a convoqué d'urgence les principaux responsables de la mairie et leur a demandé de faire de leur mieux pour qu'il n'y ait aucun changement dans la vie quotidienne des Séouliens. Il a également annulé son voyage en Inde et en Malaisie, qui devait débuter aujourd'hui.L’intervention du locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a par ailleurs provoqué une confusion parmi les parents d'élèves, qui se demandaient s'ils devaient envoyer ou non leurs enfants ce mercredi à l'école. Le ministère de l'Education a affirmé que les calendriers et les programmes scolaires seraient maintenus et que des informations seraient fournies en cas de modification.Du côté du ministère de l'Intérieur, une réunion d'urgence a également été organisée afin de discuter des suites à donner à la situation. Le ministre Lee Sang-min a notamment demandé aux fonctionnaires de poursuivre leur travail sans se laisser perturber, d'assurer aux citoyens des services administratifs et de veiller particulièrement à la sécurité et à la gestion des catastrophes.