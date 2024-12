Marchés financiers : le gouvernement s'engage à dissiper les incertitudes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a organisé ce matin une réunion d'urgence des ministres responsables de l'économie. Lors d’un briefing, Choi Sang-mok, le vice-Premier ministre à l’Economie, a déclaré que les autorités feraient tout leur possible pour dissiper les incertitudes causées par la proclamation de la loi martiale.La Banque de Corée (BOK) a également tenu une réunion extraordinaire de son Comité de politique monétaire, et a décidé de prendre des mesures pour stabiliser le marché. Ainsi, il accroîtra les liquidités à court terme en achetant des pensions de titres non régulières. Ce dispositif sera mis en place de manière temporaire jusqu'à fin février 2025.Le chef de la Commission des services financiers (FSC) a, pour sa part, déclaré qu'il agirait rapidement pour stabiliser le marché. Lors d'une réunion de suivi de la situation financière, tenue ce matin, Kim Byoung-hwan a fait savoir qu’il était prêt à mettre en œuvre immédiatement des mesures comme un fonds de stabilisation du marché boursier d'une valeur de 10 000 milliards de wons, soit 6,73 milliards d’euros.Du côté de la Bourse, à midi, le KOSPI, l’indice de référence, fluctuait autour de 2 450 points, enregistrant une baisse d'environ 2 % par rapport à la séance précédente, notamment en raison d’une vente accrue de la part des investisseurs étrangers. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, se situait, quant à lui, autour de 670 points, en recul de 2 % également. Le won sud-coréen s'échangeait autour de 1 410 wons pour un dollar, marquant une hausse d'environ 10 wons par rapport à 15h30 hier.