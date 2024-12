Yoon déclare la levée de la loi martiale d'urgence au bout de six heures

Photo : KBS News

Le chef de l’Etat a annoncé, ce matin, la levée de la loi martiale d’urgence. C’était à 4h27, soit six heures après l'avoir déclarée à travers une allocution prononcée depuis le Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul.D’après Yoon Suk Yeol, la loi martiale d’urgence a été proclamée, la veille, avec l’intention de sauver la nation face à des forces anti-étatiques qui tentaient de paralyser les fonctions de l’Etat et d’ébranler l’ordre de la Constitution de la liberté. Mais étant donné la demande du Parlement pour sa levée, il a fait retirer les troupes mobilisées dans le cadre de son application.En effet, vers 1h du matin, les 190 députés réunis dans l’Hémicycle avaient voté à l’unanimité pour la fin de la loi martiale d’urgence. Parmi eux 172 sont issus du Minjoo, la première formation de l’opposition de centre-gauche, quant au reste, du PPP, le parti présidentiel. Et à 4h30, le Conseil des ministres a approuvé la motion.En revenant sur ses paroles, le président de la République a pourtant réitéré ses appels aux élus de l’opposition, de cesser les activités qu'il a accusées de paralyser l’action du gouvernement.La loi martiale, rappelons-le, est proclamée par le chef d’Etat, lorsque la stabilité de la nation ou d’une région est menacée. Cela faisait 45 ans qu’une telle mesure n’avait pas été prise. Avant celle d’hier, la dernière remontait à 1979 lors de la mort du président Park Chung-hee.