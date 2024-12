Le JCS tient une réunion d’urgence

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a tenu aujourd’hui une réunion d’urgence de ses commandants opérationnels. Son chef, Kim Myung-soo, a insisté sur la nécessité de maintenir la discipline opérationnelle dans toutes les forces armées et de se concentrer sur les opérations de surveillance et de défense contre la Corée du Nord.Il a ordonné de privilégier la protection des citoyens et de maintenir l'état de préparation pour éviter toute mauvaise interprétation de la situation par Pyongyang. Selon une source militaire, il a précisé que tous les déplacements de troupes en dehors des missions de surveillance et de défense seront effectués sous le contrôle du JCS. Kim a ensuite échangé par téléphone avec Paul LaCamera, le chef du Commandement des forces combinées Corée-USA (CFC). Ils se sont mis d'accord pour veiller à la préparation totale face à toute provocation de la part du régime nord-coréen.Après la proclamation, la nuit dernière, par Yoon Suk Yeol de la loi martiale, des soldats, y compris des membres du Commandement de guerre spéciale (SWC) de l’armée de terre, ont été déployés dans des installations clés, telles que l'Assemblée nationale et le complexe gouvernemental de Séoul. Cependant, dès l’adoption de la résolution demandant la levée de la mesure extraordinaire lors d’une session plénière de l'Assemblée nationale, vers 1h, les soldats ont progressivement commencé à se retirer.Le JCS a annoncé que les troupes déployées avaient regagné leurs unités respectives à 4h22. Selon lui, aucun mouvement particulier n’a été détecté au nord du 38e parallèle, et l'état de préparation aux menaces du royaume ermite reste inchangé.