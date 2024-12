Les six partis d'opposition déposent une proposition de destitution de Yoon

Photo : YONHAP News

Les six partis d'opposition ont déposé, cet après-midi, une proposition de destitution du président Yoon Suk Yeol à l'Assemblée nationale. Les 191 députés du Minjoo, du Parti de la reconstruction de la Corée, du Parti de la réforme, du Parti progressiste, du Parti du revenu de base et du Parti social-démocrate ont tous soutenu cette initiative.Le Minjoo, la première formation de l’opposition, prévoit que la proposition soit examinée demain lors d’une session plénière avant d’être votée les 6 et 7 décembre. Pour aboutir, cette motion doit recueillir le vote des deux-tiers des 300 députés. En cas de succès, la Cour constitutionnelle décidera alors si la destitution du président de la République est justifiée.Pendant les délibérations du tribunal, ses pouvoirs seraient suspendus et le Premier ministre Han Duck-soo, en tant que numéro 2 du gouvernement, assumerait les responsabilités du chef de l’Etat.