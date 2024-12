Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul a clôturé, ce mercredi 4 décembre, en forte baisse sur fond de crise politique liée à la proclamation puis au retrait de la loi martiale par Yoon Suk Yeol. Le KOSPI, son indice principal, diminue de 1,44 % et termine la journée à 2 464,00 points. Le KOSDAQ, l’indice des valeurs technologiques, chute de 1,98 % et s’établit à 677,15 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 410,10 wons (+7,20 wons).