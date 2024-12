Photo : YONHAP News

Ce jeudi, les prévisions météorologiques du pays du Matin clair seront sans grandes évolutions. Les risques de pluie et de neige sont toujours d’actualité pour lee Gangwon, les deux provinces du Chungcheong ainsi que pour le Jeolla. Quelques flocons pourraient également tomber sur la province de Gyeonggi.Concernant les températures, les valeurs resteront relativement stables par rapport à la veille sur l’ensemble du territoire. Seoul connaîtra la plus forte hausse avec 7°C attendus dans la capitale. Il fera 10°C à Daejeon et Daegu, 11°C à Gwangju et 12°C à Busan.