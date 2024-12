Photo : YONHAP News

Dans une interview pour le média Reuters, publiée hier, le Bureau de Yongsan s’est expliqué sur l’instauration de la loi martiale de son locataire.D’après l’agence britannique, le cabinet de Yoon Suk Yeol a annoncé que « la proclamation de la loi s’était faite dans le cadre où la Constitution l’autorise ». Il s’est ainsi défendu face aux critiques selon lesquelles cette action était absurde et menée sans suivre les procédures requises.La présidence a en outre indiqué que le chef de l'Etat avait décrété la loi « pour répondre aux forces qui portent atteinte à la sécurité nationale et pour tenter de rendre normales les affaires de l’Etat ».Lors de sa déclaration de mardi, Yoon avait accusé l’opposition de vouloir destituer des hauts responsables et paralyser le gouvernement, sans se soucier du quotidien de la population.