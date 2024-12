Début de la grève générale des cheminots

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, le syndicat national des cheminots (KRWU) a entamé une grève générale illimitée à partir d’aujourd’hui. La première depuis septembre 2023. Le mouvement de contestation a pour objectif d’obtenir, entre autres, une revalorisation du salaire de base et de la prime de performance.Toutefois, pas de grande pagaille, mais la circulation s’annonce légèrement perturbée sur les lignes KTX, trains à grande vitesse, et sur des lignes régionales. La Korail, la compagnie publique des chemins de fer, a aussitôt activé une cellule d’appui pour gérer la situation.Pendant la mobilisation, 75 % des trains reliant Séoul à sa banlieue circuleront en heure creuse, et plus de 90 % aux heures de pointe. Les chiffres sont de 67 % pour les KTX et 58 % pour les Saemauls.Le gouvernement se mobilise lui aussi pour minimiser les perturbations. Le ministère des Transports envisage de proposer de nombreuses alternatives au train comme les autocars ou les taxis.