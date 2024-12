Photo : YONHAP News

Comme attendu, selon les estimations provisoires de la Banque de Corée (BOK), publiées aujourd’hui, le PIB réel a affiché une hausse de seulement 0,1 % entre juin et septembre.La consommation privée et publique a été le moteur de croissance en progressant respectivement de 0,5 et 0,6 %.Quant aux investissements dans les biens d’équipements, ils ont grimpé de 6,5 %, favorisés par ceux dans les semi-conducteurs. C’est du jamais-vu depuis le premier trimestre 2021. A l’inverse, les investissements dans le BTP, eux, ont fléchi de 3,6 %.Concernant le commerce extérieur, les exportations ont reculé de 0,2 %, tandis que les importations ont augmenté de 1,6 %.Enfin, le revenu national brut (RNB) réel, qui représente le pouvoir d’achat, est reparti à la hausse de 1,4 %, par rapport au trimestre précédent.