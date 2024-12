73,6 % des citoyens favorables à la destitution du président Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Une enquête d’opinion publiée le 5 décembre révèle que 7 citoyens sud-coréens sur 10 sont favorables à la destitution du président Yoon Suk Yeol, dans le contexte de proclamation temporaire de la loi martiale.Selon les résultats du sondage réalisé le 4 décembre par Realmeter auprès de 504 électeurs âgés de 18 ans et plus, 73,6 % des répondants soutiennent la destitution du président Yoon, tandis que 24 % s’y opposent, et 2,4 % déclarent ne pas se positionner.Par région, le soutien à la destitution est le plus élevé à Gwangju et dans la province de Jeolla (79,3 %), suivis par Incheon et Gyeonggi (77,3 %). À Séoul, il atteint 68,9 %, tandis que dans la région conservatrice de Daegu et du Gyeongsang du Nord, il s’élève à 66,2 %.En fonction des tranches d’âge, les 18-29 ans (86,8 %) et les quadragénaires (85,3 %) sont les plus favorables à la destitution du chef de l'Etat. Ils sont suivis par les quinquagénaires (76,4 %), les trentenaires (72,3 %) et les sexagénaires (62,1 %) alors que les septuagénaires et plus (56,8 %) ferment la marche.En ce qui concerne l’idéologie politique, 94,6 % des progressistes soutiennent la destitution, contre 71,8 % des modérés et 50,4 % des conservateurs.L’enquête a été menée par réponse automatisée sur des lignes mobiles (97 %) et fixes (3 %), avec un taux de captation de 4,8 %.