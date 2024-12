Annonce de mesures record en prévision des demandes énergétiques hivernale

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen prévoit une gestion stable de l’approvisionnement en électricité durant cet hiver.Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie a annoncé ce 5 décembre que, dans un scénario extrême combinant une vague de froid soudaine et des chutes de neige accumulées, la demande énergétique pourrait atteindre 97,8 GW.Les autorités électriques estiment que, dans des conditions climatiques moyennes, la demande maximale en énergie devrait atteindre 92,8 GW. Cependant, si une vague de froid survient alors que la production d’énergie solaire est réduite à cause de la neige, la consommation pourrait grimper jusqu’à 97,8 GW.Pour répondre à cette demande potentielle, elles ont déclaré avoir préparé une capacité d’approvisionnement en électricité de 110,2 GW, soit 5 GW de plus que l’hiver dernier, ce qui représente le niveau le plus élevé jamais enregistré.Pour les ménages en situation précaire, le gouvernement augmentera la valeur des bons énergétiques hivernaux de 10 000 wons soit environ 6,5 euros par rapport à l’année dernière et prolongera leur période d’utilisation d’un mois, jusqu’en mai 2024.