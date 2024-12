Loi martiale : Yoon Suk Yeol accepte la démission de son ministre de la Défense

Photo : YONHAP News

Le président de la République a accepté aujourd’hui la démission de son ministre de la Défense, Kim Yong-hyun.Celui-ci l’avait offerte hier, en annonçant assumer l'entière responsabilité de la confusion et de la préoccupation causées au peuple par l’annonce de Yoon. Initialement, il devait répondre aujourd’hui aux questions des députés de la commission de la défense du Parlement.Le chef de l’Etat a aussitôt désigné Choi Byung-hyuk, l’actuel ambassadeur en Arabie Saoudite, comme successeur de Kim. Ancien général de l’armée de terre, Choi est réputé comme étant un fin connaisseur de la défense et de la sécurité. Il avait notamment occupé le poste de commandant adjoint des forces combinées sud-coréano-américaines (CFC).A noter par ailleurs que le désormais ex-ministre de la Défense a déclaré aujourd’hui, à la KBS, avoir eu la seule volonté de protéger la République de Corée libre des forces pro-Pyongyang et anti-Etat.A en croire des sources de l’armée et de la classe politique, Kim aurait joué un rôle clé dans la déclaration de la loi martiale. C’est lui qui l’aurait proposée au président Yoon et préparé, en secret, tout le plan de mise en application.