Le Parlement vote les motions de destitution contre le président de la BAI et trois procureurs

Photo : YONHAP News

Le Parlement a adopté aujourd’hui en séance plénière les motions de destitution contre le président de la Cour des comptes (BAI) et trois hauts gradés du Parquet du district central de Séoul. Le PPP, la formation présidentielle, n’a pas participé au vote pour protester contre ces textes, initiés par le Minjoo, la principale force de l’opposition.C’est la première fois que le Parlement dépose et valide une telle motion contre le numéro un de la BAI. Il est notamment reproché à Choi Jae-hae d’avoir mené un audit imparfait sur les irrégularités liées au déménagement de la résidence officielle de Yoon Suk Yeol en 2022.Quant aux trois procureurs, il leur est imputé une enquête insuffisamment approfondie sur le soupçon de manipulation boursière qui pesait sur la Première dame et de ne pas l’avoir inculpée.Les quatre accusés sont suspendus jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle rende son verdict.