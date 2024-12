Entrée en vigueur de l’accord de défense historique Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

L’accord de partenariat stratégique global entre la Corée du Nord et la Russie est finalement entré en vigueur hier, après que les deux alliés ont échangé leurs ratifications respectives à Moscou, entre leurs vice-ministres des Affaires étrangères.Le traité, signé en juin à Pyongyang, par Kim Jong-un et Vladimir Poutine prévoit en particulier une aide militaire immédiate réciproque en cas d’attaque contre l’un des deux pays.L’agence officielle nord-coréenne, la KCNA, a défini aujourd’hui ce nouveau pacte « comme un cadre juridique permettant aux dirigeants des deux pays de concrétiser leur initiative visant à construire des Etats puissants et à réaliser le désir de leurs peuples ».Le média d’Etat a également indiqué que l’accord servira de « puissante force motrice accélérant l'établissement d'un ordre mondial multipolaire, indépendant et juste, sans domination, soumission ni hégémonie ».Séoul n’a pas tardé à réagir. Lors d’un échange aujourd’hui avec les journalistes, un responsable du ministère de la Réunification a mentionné la rapidité de la procédure. A l’en croire, les deux pays avaient mis en vigueur leur précédent traité similaire, signé en 2000, trois mois après sa ratification. Mais cette fois-ci, le délai ne fut que d’un mois. Toujours selon l’officiel, il reste désormais à savoir si le régime de Kim Jong-un s’en sert pour officialiser l’engagement de ses soldats dans des combats à Koursk en Russie.