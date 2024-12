Photo : Getty Images Bank

La Bourse de Séoul continue de chuter ce jeudi, deux jours après le coup de force manqué de Yoon Suk Yeol. Le KOSPI, son indice de référence, diminue de 0,90 % et termine la journée à 2 441,85 points. Le KOSDAQ, l’indice des valeurs technologiques, chute de 0,92 % et s’établit à 670,94 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 415,10 wons (+5,00 wons).