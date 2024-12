Photo : YONHAP News

Ce vendredi, l’air froid qui arrive du nord-ouest commencera à accompagner les sud-Coréens pour le dernier jour de travail de la semaine. Si le temps sera globalement dégagé sur l’ensemble du territoire aujourd’hui, les températures commenceront à diminuer pour atteindre des valeurs négatives ce dimanche. Elles seront accompagnées d’un vent froid qui aggravera ce ressenti glacial.Pour aujourd’hui, il fera 4°C degrés à Séoul et Chuncheon, 9°C à Gwangju et Daegu et 11°C à Busan, soit 1 à 5°C de moins qu'hier.Par ailleurs, un avertissement de temps sec est en vigueur pour Yeongdong, Gangwon et la côte est du Gyeongsang. Un avis de vent fort est également en application et les autorités demandent la plus grande vigilance quant au risque d’incendies, notamment de forêt.