Grève à Seoul Metro : accord conclu entre la direction et les syndicats

Photo : YONHAP News

Les négociations sur les accords salariaux et collectifs entre les syndicats et Seoul Metro, qui exploite les lignes 1 à 8 du métro de la capitale, ont trouvé une issue favorable ce vendredi matin à l’aube. Les Séouliens ont ainsi pu aller au travail sans difficulté.Les discussions avec le premier syndicat de l’entreprise, affilié à la Confédération coréenne des syndicats (KTCU), ont débuté hier à 16h. Après plus de 10 heures d’échanges, un accord final a été conclu aux alentours de 2h du matin.Celui-ci comprend la promesse de recruter environ 630 nouveaux employés et l’annulation de l’introduction du système de conduite à une personne sur la ligne 2. Une augmentation salariale de 2,5 % a été convenue conformément aux directives sur les salaires dans les établissements publics. Les deux autres syndicats de Seoul Metro ont également signé des accords, respectivement à 2h50 et 4h20 du matin.Ainsi, les projets de grève qui devaient débuter aujourd’hui ont été annulés, évitant ainsi un chaos pendant les heures de pointe matinales. Cependant, en raison de la grève des cheminots du KORAIL entamée jeudi, des perturbations sur les lignes 1, 3 et 4 du métro de la région métropolitaine de Séoul pourraient subsister.