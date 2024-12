Alertes de voyage en Corée du Sud : lancement de mesures pour gérer la situation

Photo : YONHAP News

A la suite de la déclaration de la loi martiale le 3 décembre par le président Yoon, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon ont émis des avertissements de voyage concernant la Corée du Sud.En réponse à cette situation, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a envoyé, jeudi, une note officielle à six institutions et organisations touristiques, dont l'Association coréenne des agents de voyage et l'Association des hôteliers, pour les informer des mesures prises par le gouvernement. Ce document inclut la demande de faire savoir aux industries du tourisme et aux futurs voyageurs étrangers que les principales destinations touristiques du pays du Matin clair fonctionnaient normalement.Une lettre officielle a également été envoyée aux missions diplomatiques présentes sur le territoire afin de leur notifier que les activités touristiques et économiques du pays n’étaient pas impactées par les événements et qu'il n'était pas nécessaire d'ajuster l'avertissement de voyage.D’autre part, le ministère a tenu ce matin une réunion pour discuter des questions d’actualité dans le secteur touristique avec les professionnels du secteur pour recueillir leurs propositions.