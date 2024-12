Pour Han Dong-hoon, le président Yoon doit être suspendu de ses fonctions

Photo : YONHAP News

Le chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a déclaré aujourd'hui que Yoon Suk Yeol devait être suspendu de ses fonctions le plus rapidement possible.Han Dong-hoon a fait cette annonce ce matin, lors d'une réunion d'urgence du Conseil suprême de son parti. Il a affirmé que le jour de la déclaration de la loi martiale, mardi, le président de la République avait prévu d’arrêter les principaux hommes politiques, les considérant comme des forces antiétatiques, et de les incarcérer dans un centre de détention à Gwacheon, près de Séoul.Le patron du parti présidentiel a affirmé que si le chef de l’Etat continuait d'exercer ses fonctions, il existait un risque majeur que des actions extrêmes, similaires à celles survenues dans la nuit de mardi à mercredi, surviennent à nouveau. Cela pourrait, selon lui, mettre le pays et ses citoyens en grand danger.