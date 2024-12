La Corée du Nord tiendra son Assemblée populaire suprême en janvier prochain

Photo : YONHAP News

La KCNA, l’agence de presse officielle nord-coréenne, a rapporté hier que le comité permanent de l’Assemblée populaire suprême (APS) avait décidé d’organiser la 12e session de la 14e APS, le 22 janvier 2025. A cette occasion, la révision de la Constitution socialiste sera notamment discutée.En janvier dernier, Kim Jong-un avait ordonné des changements constitutionnels, avec notamment l’ajout d’un article définissant les limites du territoire nord-coréen et la suppression du terme « réunification », en déclarant que les relations intercoréennes relèvent désormais de celles de deux Etats hostiles.Cependant, ces propositions n’ont pas été mentionnées lors de la session de l’APS d’octobre. Durant cette réunion, le royaume ermite avait fait état de la destruction des lignes routières et ferroviaires de Gyeongui et de Donghae, le reliant au Sud. Avant d’affirmer que son voisin est désormais désigné comme un Etat ennemi dans la Constitution. La prochaine session de janvier pourrait donc confirmer les modifications apportées à la Constitution.