Emploi : hausse la plus faible jamais enregistrée en 2023

Photo : YONHAP News

En 2023, le nombre d’emplois a augmenté de 0,8 % sur un an. Il s’agit de la hausse la plus faible depuis le début des statistiques en 2016. Le taux de croissance, qui avait rebondi avec l’atténuation de la pandémie de COVID-19, avait atteint 3,5 % en 2021 et 3,4 % l’année suivante.Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’an dernier, la Corée du Sud a comptabilisé 26,66 millions d’emplois, soit 200 000 de plus que l’année précédente.Par secteur, des baisses notables ont été enregistrées dans la finance et l’assurance, le transport et l’entreposage ainsi que dans le commerce de détail et de gros. A l’inverse, les secteurs de la santé et du bien-être social, l’industrie manufacturière et l’hôtellerie-restauration ont connu un accroissement.Par tranche d’âge, les jeunes dans la vingtaine ont vu le nombre de leurs postes diminuer pour la première fois avec une perte de 80 000 postes. En cause, les nombreuses pertes d’emplois dans le commerce de détail et de gros, où la jeune génération est nombreuse à travailler. Ce secteur a également contribué à la régression des emplois chez les quadragénaires, aggravée également par l’affaiblissement du secteur de la construction.Du côté des entreprises, les grands groupes ont perdu 40 000 emplois, marquant là aussi une première. En revanche, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les organisations à but non lucratif ont affiché une hausse de 150 000 et 90 000 postes.