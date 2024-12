Photo : YONHAP News

Quand Yoon Suk Yeol s’adressera-t-il à la nation pour expliquer ses motivations à proclamer mardi soir la loi martiale d’urgence ? Présentera-t-il ses excuses auprès de ses compatriotes pour le chaos qui s’en est suivi ? Des questions qui restent pour l’heure sans réponse. Alors que tous les yeux sont rivés vers le Bureau présidentiel de Yongsan, le chef de l’Etat garde le silence.Le président de la République ne s’est, en effet, toujours pas exprimée même après la réunion d'urgence du Conseil suprême du PPP, son parti, dans laquelle la suspension rapide de ses fonctions a été exigée.Il n’a pas non plus fait d’apparition publique et semble suivre la situation en attendant les résultats du vote à l’Assemblée nationale, demain, de la motion de destitution à son encontre.