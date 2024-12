Photo : KBS

Le président de la République et le patron du PPP, la formation conservatrice au pouvoir, vont s’entretenir, cet après-midi, en tête-à-tête. C’est ce qu’a fait savoir un proche de Han Dong-hoon.D’après lui, c’est Yoon Suk Yeol qui serait à l’initiative de cette rencontre et les deux hommes devraient échanger leurs points de vue sur la situation actuelle et ce à la veille du vote de la motion de destitution du chef de l’Etat à l’Assemblée nationale. Elle est prévue pour demain, à 19h, mais pourrait être avancée.Pour rappel, ce matin, le chef du parti présidentiel avait déclaré que Yoon devait être suspendu de ses fonctions le plus rapidement possible.