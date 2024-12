Photo : Getty Images Bank

Alors que le pays est frappé par une crise politique, la Bourse de Séoul a continué de chuter ce vendredi. Le KOSPI, son indice de référence, diminue de 0,56 % et termine la semaine à 2 428,16 points. Le KOSDAQ, l’indice des valeurs technologiques, diminue de 1,43 % et s’établit à 661,33 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen continue de s’affaiblir face au billet vert. À la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 419,20 wons (+4,10 wons).