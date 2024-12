Assemblée nationale : Woo Won-shik affirme qu’une nouvelle proclamation de la loi martiale ne sera pas tolérée

Photo : YONHAP News

Une nouvelle proclamation de la loi martiale d’urgence sera, en aucun cas, tolérée et l’Assemblée nationale fera tout son possible pour l’empêcher. C’est ce qu’a déclaré, cet après-midi, son président à travers un communiqué d’urgence prononcé depuis l’Hémicycle.D’après Woo Won-shik, il a été vérifié mardi soir qu'« en République de Corée, la démocratie ne peut pas être détruite par fusil et sabre ». Il a appelé tous les militaires, policiers et fonctionnaires à respecter la Constitution. De plus, il a invité les citoyens à suivre la situation en gardant leur sang-froid et en faisant confiance au Parlement.Le patron du perchoir a également profité de cette occasion pour demander au chef de l’Etat de remettre à plus tard son déplacement à l’Assemblée nationale s’il prévoyait de le faire. En expliquant qu’en raison de sécurité, sa venue devait être coordonnée à l’avance. Plus tôt, certains médias avaient rapporté que le président Yoon était en route pour Yeouido.