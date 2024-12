Yoon Suk Yeol présente ses excuses pour avoir déclaré la loi martiale

Photo : YONHAP News

Ce matin à 10h, dans une allocution télévisée, le président Yoon a prononcé un discours à la nation depuis le Bureau présidentiel de Yongsan, dans lequel il a présenté ses excuses et expliqué les raisons l'ayant amené à proclamer la loi martiale d'urgence plus tôt dans la semaine.Il a d'abord justifié que sa décision découlait « d'une sensation d’urgence en tant que président, dernier garant des affaires de l'Etat ». « Je suis profondément désolé d’avoir causé de l’inquiétude et de l’inconfort à nos concitoyens pendant ce processus. Je présente mes excuses les plus sincères à toutes les personnes qui ont été alarmées » a-t-il également ajouté.Yoon a particulièrement insisté sur le fait qu’il n’esquiverait pas les responsabilités juridiques et politiques liées à ces actes. Par ailleurs, il a annoncé qu'il confiait à sa formation, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti au pouvoir, la responsabilité de proposer des solutions pour stabiliser la situation politique à venir, y compris celles concernant la durée de son mandat.Cette prise de parole intervient alors que des discussions émergent au sein du PPP sur une éventuelle révision constitutionnelle pour réduire la durée du mandat présidentiel.Concernant les craintes exprimées par certains sur une possible seconde déclaration de la loi martiale, le chef de l'Etat a fermement assuré qu'une telle situation ne se reproduirait pas.Il s'agissait du premier discours de Yoon Suk Yeol depuis l'annonce de la levée de la loi martiale dans la nuit du 4 décembre.