Le président de l’Assemblée nationale appelle les députés du PPP à participer au vote

Photo : KBS News

Le président de l'Assemblée nationale, Woo Won-shik, a retardé la déclaration de clôture des votes pour attendre les députés du Parti du pouvoir au peuple (PPP) qui avaient quitté la séance avant le scrutin sur la motion de destitution du président Yoon Suk Yeol. Il les a exhortés à participer, soulignant l'importance historique de leur décision.Après avoir voté pour le rejet d'une proposition de loi spéciale visant une enquête sur l'épouse du président, Kim Keon-hee, les députés du parti au pouvoir, à l'exception d'Ahn Cheol-soo, ont quitté collectivement la salle. Seuls les députés de l'opposition présents, rejoints par Ahn, ont initialement procédé au vote.Plus tard, deux députés du PPP, Kim Ye-ji et Kim Sang-wook, sont revenus pour insérer leur bulletin dans l'urne. Au total, 195 députés se sont exprimés à 19h. Cependant, le quorum de 200 élus participant n'ayant pas été atteint, le vote risque de ne pas être valide, ce qui entraînerait le rejet automatique de la motion.Dans ce contexte, le président Woo a choisi de maintenir la séance ouverte en espérant que d'autres députés du parti au pouvoir reviennent sur leur décision. Il a déclaré : « Il y a quelques jours, le monde a été choqué par la situation de la loi martiale. Ce n’est pas une question de faction politique, mais une question d’Histoire et de démocratie en Corée du Sud. Quelle image les citoyens et le monde auront-ils de ce refus de voter ? N’avez-vous pas peur du jugement de l’Histoire ? ».« Vous devez voter. C’est une obligation incontournable en tant que patriotes, députés de l’Assemblée nationale sud-coréenne et représentants du peuple. Je vous exhorte à revenir et à voter » a-t-il ajouté.La motion de destitution du président Yoon avait été présentée en séance plénière le 5 décembre à 0h48. Le vote peut donc avoir lieu jusqu’à 0h48 ce dimanche 8 décembre.