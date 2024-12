Le vote sur la motion de destitution du président Yoon échoue en raison du manque de quorum

Photo : YONHAP News

La motion de destitution visant le président Yoon Suk Yeol a échoué le 7 décembre lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale, faute de quorum nécessaire pour le vote.En effet, seulement 195 députés sur les 300 élus que compte le Parlement ont participé au scrutin. En l'absence de quorum, le dépouillement n’a pas eu lieu et la motion a été automatiquement rejetée. Elle nécessitait l’approbation des deux tiers des députés en fonction, soit 200 votes favorables, pour être adoptée.Le vote a été marqué par la participation de 192 députés de l'opposition, principalement du Parti démocrate et d'autres groupes minoritaires, ainsi que de trois députés du Parti du pouvoir au peuple (PPP), dont Ahn Cheol-soo, Kim Sang-wook et Kim Ye-ji.Avant la séance plénière, le parti au pouvoir avait officiellement décidé de rejeter la motion de destitution ainsi que la loi spéciale pour enquêter sur Kim Keon-hee, l’épouse du président Yoon.Après avoir participé au vote sur la loi spéciale, les députés du PPP ont quitté collectivement l’hémicycle avant le scrutin sur la destitution, rendant impossible son adoption.Les trois élus du camp présidentiel ayant tout de même déposé leur bulletin dans l'urne, semblent l’avoir fait par conviction personnelle, en contradiction avec les consignes de leur parti.